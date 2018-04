„Harry Potter and the Cursed Child”, cel mai scump spectacol de teatru montat pe Broadway

„Harry Potter and the Cursed Child”, care a avut premiera la Londra în 2016, a devenit cel mai scump spectacol de teatru montat vreodată pe Broadway. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Spectacolul în două acte a fost prezentat duminică la Lyric Theatre din New York şi a costat 68,5 milioane de dolari, potrivit NY Times. Compania britanică Ambassador Theater Group a cheltuit 23 de milioane de dolari pentru ca Cirque du Soleil să îşi încheie reprezentaţiile la Lyric în vederea premierei „Harry Potter”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În avanpremieră, spectacolul de teatru regizat de Jack Thorne a generat încasări de 2,1 milioane de dolari în doar o săptămână. Pentru montarea musicalurilor este obişnuit ca bugetul să depăşească 20 de milioane de dolari, însă cele mai multe spectacole de teatru puse în scenă pe Broawday au un buget, de regulă, sub 5 milioane de dolari. Cel mai scump musical pus vreodată în scenă aici a fost „Spider-Man: Turn Off The Dark”, ale cărui reprezentaţii au avut loc până în 2014. El a costat 75 de milioane de dolari. Despre „Harry Potter and the Cursed Child”, criticii de pe Broadway spun că este o investiţie sigură şi că va fi jucat mai mulţi ani. Anul trecut, producţia londoneză a câştigat nouă premii Olivier - cele mai multe câştigate de un spectacol de teatru. Scenariul care stă la baza spectacolului este scris de Thorne împreună cu JK Rowling, autoarea romanelor care îl au în centru pe vrăjitorul Harry Potter. Din distribuţie fac parte Jamie Parker (Harry Potter), Noma Dumezweni (Hermione Granger), Paul Thornley (Ron Wea ...