Harry si Meghan se vor separa in mod oficial de William si Kate. Regina a fost de acord

Printii William si Harry au anuntat separarea familiilor lor la nivel de reprezentanti oficiali. Acest lucru presupune ca ducii de Sussex vor avea propria lor viata mediatica, construindu-si propria identitate si implicandu-se in chestiuni importante pentru ei.

„Regina a fost de acord cu crearea unei noi case regale pentru ducele si ducesa de Sussex in urma casatoriei lor”, se arata in comunicatul transmis de purtatorii de cuvant ai familiei regale.

Elisabeta a II-a a Marii Britanii le-a dat de asemenea permisiunea printului Harry si sotiei sale Meghan Markle sa-si mute „biroul” la Palatul Buckingham.

Cei doi fii ai printului Charles isi vor separa vietile „profesionale”, cu doua echipe separate si, prin urmare, cu schimbari care vor interveni in formula acestora, potrivit Agerpres.

Astfel, ducele si ducesa de Sussex au angajat un nou atasat de presa, Sara Latham (cu dubla nationalitate – americana si britanica), un fost consilier al lui Tony Blair, care a participat de asemenea la campania lui Hillary Clinton.

Anuntul survine dupa luni de speculatii in legatura cu viitorul printului Harry si al sotiei sale. Sosirea lui Meghan Markle in familia regala si lunile care au urmat nuntii regale au bulversat si au sporit activitatea staffului pe probleme de comunicare al Palatului Kensington, pana atunci dedicat printului William si viitoarei sale ascensiuni la tron.

In luna noiembrie a anului trecut, Palatul Kensington a anuntat ca Harry si Meghan vor locui la Frogmore Cottage pe domeniul Castelului Windsor. Spatiul unde vor locui Meghan si Harry este in plin proces de renovare, iar cuplul se va muta acolo, cel mai probabil, cand se va naste primul lor copil, in primavara.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.