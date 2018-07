Harta de zgomot a municipiului Constanta: Strazi si bulevarde unde nivelul de zgomot depaseste limita admisa atat ziua, cat si noaptea. Care sunt acestea? (document)

Ce dezvăluie harta de zgomot realizată în luna iulie 2018?



Zone liniştite în municipiul Constanţa

Printr-o procedură simplificată, în decembrie 2017, municipalitatea scotea la licitaţie serviciul privind „Realizare hărţi de zgomot pentru municipiul Constanţa, cartierul Palazu Mare şi staţiunea Mamaia“. Harta strategică de zgomot pentru municipiul Constanţa a mai fost refăcută în perioada decembrie 2015 - ianuarie 2016 şi a urmat procedura de aprobare/avizare a autorităţii locale pentru protecţia mediului în cursul anului 2016 şi a fost aprobată de Consiliul Local Constanţa în şedinţa din luna decembrie 2016.Pe 19.04.2018, contractul a fost atribuit societăţii Enviro Consult SRL din Bucureşti, la valoarea de 79.900 de lei fără TVA. Societatea are sediul social în Bucureşti şi îi are ca asociaţi peşiDomeniul principal de activitate al societăţii este reprezentat de activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei.Menţionăm că aceeaşi societate a dat publicităţii în anii trecuţi clasamentul celor mai zgomotoase oraşe din ţară, unde Constanţa, cel puţin la nivelul anului 2011, ocupa un loc fruntaş negativ.Revenind la contractul atribuit de municipalitate luna trecută, realizarea hărţii s-a realizat pentru următoarele surse de zgomot: traficul rutier; zone industriale unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în Anexa 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale; cartarea zgomotului se va realiza separat pentru traficul rutier, zonele industriale. De asemenea, hărţile digitale de bază (suport) pentru municipiul Constanţa, cartierul Palazu Mare şi staţiunea Mamaia au fost întocmite în format 3D şi conţin: aliniament drum; clădiri (diferenţiat, în clădiri de locuit şi clădiri cu altă destinaţie decât cea de locuit, inclusiv şcoli şi spitale, înălţime, număr locuinţe, număr de locuitori etc.) din interiorul limitei administrative a aglomerării şi cele care sunt în afara aglomerării şi sunt considerate bariere în cazul propagării zgomotului provenit de la sursele de zgomot din afara limitei administrative, care influenţează nivelurile de zgomot din interiorul limitei administrative a aglomerării; toate clădirile din oraş care sunt de tip rezidenţial să aibă alocată populaţia, iar cele care nu sunt de tip rezidenţial, precum spitale, şcoli, primărie, clădiri administrative, industriale, birouri particulare, hoteluri - fără alocare de populaţie (precizată în mod expres în conţinutul hărţii de zgomot); materialul predat trebuie să conţină o demonstraţie despre modul de alocare a traficului de vehicule pe arterele de circulaţie, ţinând cont inclusiv de arterele cu sens unic sau fără sens unic; curbe de nivel ale terenului; atenuarea la sol; suprafeţe de atenuare zgomot (ex.: păduri, parcuri, grădini publice etc.); zonele industriale (cu măsurători concrete).Realizarea hărţilor strategice de zgomot s-a realizat separat pentru fiecare sursă de zgomot, pe baza indicatorilor de zgomot L (zsn) şi L (noapte), la înălţimea de evaluare de 4 m şi pentru intervale de valori de 5dB.Vă reamintim că, în anul 2011, Portul Constanţa era cel mai poluat sector al oraşului din punct de vedere fonic. Aceasta a fost cel puţin concluzia hărţii de poluare fonică a municipiului Constanţa, realizată de Primăria Constanţa. După zona portuară, în topul poluării fonice se află principalele artere rutiere din municipiul Constanţa. Vorbim aici de bulevardele Tomis, Mamaia, Lăpuşneanu, Aurel Vlaicu sau strada Soveja.Scopul prezentului raport, notează consultanţii de la Enviro Consult SRL, este acela de a prezenta o evaluare a rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot în parte pentru: trafic rutier, respectiv zone industriale. S-au efectuat măsurători de zgomot pentru traficul rutier şi zonele industriale. Drumurile care ies din limita administrativă sau se află în imediata sa apropiere au fost luate în considerare ca surse de zgomot.„Nu se găsesc în interiorul aglomerării contururi de 55 dB(A) pentru indicatorul Lzsn sau 50 dB(A) pentru indicatorul Lnoapte de la sursele de zgomot de tip industrial aflate în afara limitei administrative“, se arată în raport.Expunerea populaţiei şi a clădirilor cu caracter special la zgomotul provocat de traficul rutier în regim Lzsn şi Lnoapte. Din analiza rezultatelor obţinute, se observă că există 8.105 persoane care sunt expuse la un nivel de zgomot peste limita de 70 dB(A) pentru indicatorul Lzsn, respectiv 10.238 de persoane expuse la un nivel de peste 60 dB(A) pentru indicatorul Lnoapte.În ceea ce priveşte numărul de clădiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele legale, se observă că există 14 astfel de clădiri expuse la niveluri de peste 70 dB(A) pentru Lzsn şi 13 clădiri cu caracter special expuse la niveluri de peste 60 dB(A) pentru Lnoapte.Din analiza hărţilor strategice de zgomot pentru industrie, nu se observă depăşiri ale valorilor maxime permise - 65 dB(A). Din analiza hărţilor strategice de zgomot pentru industrie nu se observă depăşiri ale valorilor maxime permise - 55 dB(A).Expunerea populaţiei şi a clădirilor cu caracter special la zgomotul provocat de industrie în regim Lzsn şi Lnoapte. Din analiza rezultatelor obţinute se observă că nu există persoane expuse la nivel de zgomot peste limita de 65 dB(A) pentru indicatorul Lzsn, respectiv peste limita de 55 dB(A) pentru indicatorul Lnoapte.De asemenea, nu există clădiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele legale de 65 dB(A) pentru Lzsn şi nici clădiri cu caracter special expuse la niveluri de peste 55 dB(A) pentru Lnoapte.Potrivit Adresei nr. 108300/29.06.2018 a Direcţiei Dezvoltare şi Fonduri Europene a Primăriei Municipiului Constanţa, în prezent, nu sunt declarate zone liniştite pe teritoriul municipiului Constanţa. Cu toate acestea, există trei parcuri cu suprafaţa mai mare de 4,5 ha, care pot fi considerate zone liniştite: parcul Tăbăcărie, parcul Primăriei şi parcul Poarta 6.