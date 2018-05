Harta emotionala a durerilor. Ce inseamna fiecare durere in parte

Durere google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca te-ai intrebat vreodata de ce apare o durere in mod subit, exista un mesaj ascuns in spatele ei. Iata cum arata harta emotionala a durerilor! Ghideaza-te dupa harta emotionala a durerilor pentru a afla ce inseamna fiecare durere! 1. Cap (par) - declaratie sociala Modul in care iti aranjezi parul spune multe despre tine. Insa caderea parului poate aparea atunci cand o persoana isi schimba brusc imaginea de sine, adesea din cauza experientelor traumatice. Si factorii genetici joaca un rol vital. 2. Scalp - sensibilitate spirituala Tesutul viu al corpului este asociat cu adevarurile superioare. Fenomenele psihice puternice care sunt dificil de abordat si declanseaza probleme ale pielii provoaca stres pe ...