Haruki Murakami a cerut sa fie retras din lista nominalizarilor la The New Academy, premiu alternativ la Nobelul pentru Literatura

Haruki Murakami, finalist al The New Academy, premiu suedez înfiinţat după anularea de anul acesta a acordării premiului Nobel pentru Literatură ca urmare a scandalului de hărţuire sexuală în care este implicată Academia Suedeză, a refuzat politicos nominalizarea, afirmând că nu mai vrea să fie în atenţia presei, notează AFP. "Noul premiu literar" a fost anunţat în primăvară în acelaşi timp cu crearea comitetului "The New Academy" de către 100 de personalităţi culturale din Suedia. Neo-academicienii se prezintă drept apărătorii "democraţiei, deschiderii, empatiei şi respectului", în opoziţie cu Academia suedeză care, victimă a mişcării "#MeToo", a fost nevoită să anuleze premiul Nobel pentru Literatură pe 2018. În timp ce premiul Nobel pentru Literatură este acordat de 18 membrii ai Academiei suedeze, The New Academy se vrea rezultatul unui lung proces popular. O listă a fost stabilită mai întâi de 47 de bibliotecari suedezi, apoi a fost redusă la câteva nume printr-un vot popular. Organizaţiile indică faptul că au primit 32.000 de contribuţii. Pe această listă finală apar japonezul Haruki Murakami, scriitoarea franceză Maryse Condé, britanicul Neil Gaiman şi autoarea canadiană de origine vietnameză Kim Thúy. Însă, într-un email, Haruki Murakami mulţumeşte The New Academy pentru onoarea de a fi nominalizat dar cere să fie retras din listă. "Preferă să se concentreze pe scris şi să rămână departe de atenţia mass-media", au explicat organizatorii The New Academy, pe pagina de ...