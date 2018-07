HC Dobrogea Sud Constanta s-a reunit dupa vacanta. Au fost prezenti si cei patru jucatori nou achizitionati

Dobrogea Sud este pe un drum foarte bun și poate să ajungă acolo. A evoluat foarte mult și are timp să crească, să ajungă la nivelul pe care l-a avut HCM. Când am venit aici, mulți jucători urmau să plece din Constanța. Dar, asta e viața de sportiv, tot timpul se schimbă ceva, e nevoie de sânge proaspăt. Cred că vom face o echipă foarte bună pentru viitor. Noi am luat ce trebuie, a venit și Kevic, centrul croat, foarte bun, poate ne mai trebuie un pivot. Până la cantonament ne mai gândim. Din an în an, campionatul e mai puternic, nivelul handbalului românesc crește, dar nu se văd rezultatele şi la națională. Aici trebuie lucrat. Cred că anul viitor, 7-8 echipe se vor bate la titlu. Trebuie să avem meciuri puternice în această vară până la Supercupa cu Dinamo, a declarat Zvonko Sundovski, pentru site-ul oficial al clubului.