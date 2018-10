Helicobacter pylori este un tip de bacterie care provoaca infectii stomacale

Helicobacter pylori google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Infectiile cu aceasta bacterie afecteaza aproximativ doua treimi din populatia lumii, principalul mod de contaminare fiind prin apa si alimentatie. Netratate, infectiile pot degenera in ulcere peptice si, in cazuri extreme, chiar cancere stomacale. Prezenta acestei bacterii in stomac este greu de depistat fara mijloacele medicale de diagnostic adecvate. Cum poti sti daca suferi de o infectie stomacala cu aceasta bacterie? Pylori poate genera, in unele cazuri, simptome precum balonare, dureri si arsuri stomacale, reflux esofagian, constipatie, diaree, flatulenta si disconfort in segmentele superior si mijlociu ale abdomenului. Dar simptomele enumerate pot fi corelate si cu alte probleme digestiv ...