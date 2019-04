Heliport in toate spitalele de urgenta din tara. Medic: ”Timpul inseamna uneori viata”

Heliport google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Orice spital de urgenta ar trebui sa aiba un heliport. O spune chiar secretarul de stat Raed Arafat, in conditiile in care mai putin de 10 unitati sanitare din intreaga tara au un asemenea loc unde pot ateriza elicoperele cu pacienti. Din cauza distantei, cazurile grave ajung uneori cu intarziere, iar asta duce la pierderea de vieti omenesti. Primul heliport al unui spital de copii va fi construit la Marie Curie. Heliportul va fi construit pe acoperisul unitatii, iar de aici pacientul va putea fi transportat in oricare dintre sectii. Proiectul se ridica la 450.000 de euro, iar banii vin de la o retea de benzinarii. Reprezentant Asociatia Inima Copiilor: ″Vor beneficia copii foarte grav bolnavi care n ...