Hellvig, dupa audierea in Comisia pentru controlul SRI: Am speranta ca am fost coerent; am comunicat si despre proteste

Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig, a declarat, joi, după audierea sa în Comisia parlamentară de control al activităţii SRI, că speră că a fost coerent şi concis astfel încât parlamentarii să fi înţeles ce a comunicat, subliniind că în comisie s-a referit şi la protestele din 10 august. "Domnul preşedinte Manda o să vă dea toate detaliile cu privire la cele convenite şi discutate în comisie. Am speranţa că am fost extrem de coerent şi concis încât colegii parlamentari să fi înţeles ceea ce am comunicat. (...) Am comunicat şi de proteste, evident", a afirmat Hellvig, fără să dea alte detalii. Directorul SRI a fost audiat în Comisia parlamentară de control timp de 8 ore şi jumătate.