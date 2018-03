Hellvig, Kovesi si Coldea, audiati in dosarul „Black Cube”, in regim de VIP

ShareTweet Directorul SRI, Eduard Hellvig, Laura Codruţa Kovesi, şefa DNA şi fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, au fost audiaţi, în ultimele două săptămâni, în dosarul Black Cube, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX, audierile desfăşurându-se departe de presă şi opinia publică. Potrivit surselor citate, directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig, a fost audiat, în calitate de martor, în data de 28 februarie, iar fostul adjunct al SRI, Florian Coldea a ajuns la sediul DIICOT în data de 8 martie. Numele celor doi au fost menţionate, în diferite declaraţii date de martori în dosar. Aceleaşi surse au declarant că Laura Codruţa Kovesi, procurorul şef al DNA, a fost audiată marţi, 13 martie, la sediul DIICOT. Serviciul Român de Informaţii confirmă audierea directorului SRI, Eduard Hellvig. „Domnul director al Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig, a fost la data de 28 februarie la sediul DIICOT, pentru a da declaraţii în legatură cu dosarul Black Cube. În cadrul declaratiilor, domnul Eduard Hellvig, a reiterat faptul ca nu are nicio implicare in acest dosar si ca isi exprima totala disponibilitate pentru a sprijini orice institutie a statului roman in demersurile sale legale”, a declarat Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt al SRI, pentru Mediafax. Până la ora transmiterii ştirii, structura de Parchet care investighează cazul Black Cube a transmis, prin biroul de presă, că nu comentează informaţiile obţinute, dar nici nu a infirmat prezenţa celor trei la audieri. Dosarul Black Cube a fost deschis în anul 2016 şi vizează încercări de intimidare la adresa procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi. Doi cetăţeni israelieni, angajaţi ai societăţii Black Cube şi-au recunoscut faptele, fiind condamnaţi la închisoare cu suspendare. ShareTweet