Hepatita C nu da simptome. Cea mai sigura metoda sa afli daca ai virusul in organism?

70% dintre persoanele cu hepatita C nu prezinta simptome evidente, de aceea este importanta testarea periodica si depistarea cat mai de timpuriu a bolii. Hepatita C este o boala cauzata de infectia cu virusul hepatitic C(VHC), care determina inflamatia si lezarea ficatului. Virusul hepatitic C este unul cu transmitere sanguina care supravietuieste in sangele uscat pana la 3 luni. Depistarea infectiei se realizeaza in 2 etape: Test preliminar de identificare a anticorpilor anti-VHC. Rezultatul pozitiv la acest test indica faptul ca persoana respectiva a fost sau este infectata cu VHC. Rezultatul pozitiv nu indica prezenta hepatitei cronice (persoanele cu infectii acute cu VHC vinde ...