Hermannstadt e adversara Craiovei din finala Cupei Romaniei, dupa o victorie superba la Medias!

AFC Hermannstadt a trecut de Gaz Metan Medias, 3-2 (1-0 in tur), in semifinalele Cupei Romaniei, si o va intalni pe U Craiova in ultimul act. Mansa retur s-a decis intr-o prima repriza spectaculoasa, cu 4 goluri. Sergiu Popovici a trimis mingea in poarta pentru gazde dupa doar 6 minute, iar prim divizionara parea sa reuseasca o rasturnare spectaculoasa. Stefan Blanaru si Petrisor Petrescu, cu un gol superb din marginea careului de 16 metri, au taiat elanul mediesenilor. Cristi Sirghi a deviat apoi o centrare in propria poarta in minutul 31 si a limpezit apele. Vezi si: Gica Hagi inoveaza inaintea meciurilor cu Poli Iasi si CFR Cluj: "I-am pus sa traga la sorti care va juca" Repriz ...