Hernia ombilicala. Ce este, ce o cauzeaza, care sunt complicatiile

Hernia ombilicala este, de cele mai multe ori, nedureroasa si nu creeaza disconfort. La copii, hernia ombilicala se vindeca de la sine, pana la varsta de 4 ani. In unele cazuri, insa, hernia ombilicala necesita tratament. Ce cauzeaza hernia ombilicala Hernia ombilicala apare cand deschiderea din muschiul abdominal care permite cordonului ombilical sa iasa in exterior, nu se inchide complet. Aceasta conditie este foarte comuna in cazul bebelusilor, insa poate aparea si la adulti. La adulti, hernia apare din cauza presiunii asupra muschilor abdominali. Potentiali factori de risc sunt: Greutatea mare Sarcini frecvente Sarcina multipla Exces de fluide in canitatea abdominala Tuse puternica, pers ...