Herta Muller habar n-avea idee ca este membra a Uniunii Scriitorilor. 'Cum se poate numi acest teatru absurd? Cooptare, ca inainte?'

In urma cu doua zile, o stire, publicata de ziarul Libertatea, anunta ca laureata premiului Nobel, scriitoarea Herta Muller, a fost exclusa din Uniunea Scriitorilor, pe motiv ca nu si-a platit cotizatia de membru. Contactata de Hotnews.ro, scriitoarea a spus urmatoarele: "Glumiti? Nu stiam ca fac parte din Uniunea Scriitorilor din Romania. Nu m-a intrebat nimeni daca vreau sa fac parte din Uniune si nimeni nu m-a anuntat ca sunt membru. Cand s-o fi intamplat asta? Si nu am primit niciodata vreo cerere sa platesc cotizatia." INTALNIRE cu scriitoarea romanca Herta Muller, laureata a Premiului Nobel pentru Literatura, la Centrul Cultural German Iasi Herta Muller a declarat pentru HotNews.ro ca atunci "cand l ...