Hidrologii anunta ca Dunarea va depasi cota de inundatie la Galati

Inundatii Dunare Galati google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza pentru perioada urmatoare indica o crestere a nivelului Dunarii, la Galati, peste cota de inundatii, iar la Santierul Naval se amplaseaza saci cu nisip pentru protejarea halelor, anunta News.ro. Administratia Fluviala a restrictionat viteza de deplasare a navelor, pentru a nu produce valuri si a afecta malurile si digurile de aparare impotriva inundatiilor. Purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, a anuntat, joi, ca, potrivit prognozei furnizate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, in urmatoarele zile fluviul Dunarea va depasi cota de inundatii pe sectorul Galati. Astfel, joi, s-a intrunit in regim de urgenta, in sedinta extraordinara, Comitetul J ...