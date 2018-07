Hillary Clinton a EXPLODAT, in public, la adresa lui Donald Trump, dupa intalnirea cu Putin

Hillary Clinton, Cynthia Nixon şi Rose McGowan sunt doar câteva nume mari prezente la OZY Fest 2018, care are loc în Central Park din New York, unde i-au criticat pe preşedintele Trump şi administraţia sa, dar şi pe Harvey Weinstein, scrie The Hollywood Reporter.

La festivalul cultural de două zile, fostul secretar de stat, Hillary Clinton, nu a pierdut vremea şi a vorbit despre cea mai recentă controversă a administraţiei Trump referitoare la implementarea şi acum reunificarea copiilor separaţi de familiile lor în timp ce traversau graniţa Statelor Unite cu Mexicul, scrie News.ro.

"Avem decenii şi decenii de dovezi de cum am integrat imigranţii, creând oportunităţi care aduc avantaje diversităţii noastre, iar faptul că am deschis uşa a fost în avantajul nostru. Şi celor care vor să întoarcă acele ceasornicului le spun că acest lucru a rănit America, că nu merg cu ochii deschişi", a afirmat Clinton în conversaţia cu fondatoarea Emerson Collective, Lauren Powell Jobs.

Clinton şi-a spus părerea şi despre recentul summit al lui Trump cu preşedintele rus Vladimir Putin, la care iniţial preşedintele american a fost de acord cu fostul agent KGB asupra diverselor agenţii de informaţii americane, care au concluzionat că Rusia a intervenit de fapt în alegerile prezidenţiale din 2016.

"De ce nu a fost de partea ţării noastre?", s-a întrebat Clinton. "În acest caz nu pare că preşedintelui nostru îi pasă de noi, încearcă să fie prieten cu Putin din motive pe care încercăm cu toţii să ni le imaginăm".

"Cineva care crede în libertate cu greu se va înţelege cu Vladimir Putin", a mai declarat Hillary Clinton.

În prezent candidată la funcţia de guvernator a statului New York şi fostă vedetă în serialul "Totul despre sex/ Sex and the City", Cynthia Nixon a vorbit şi ea despre ciza imigranţilor: "Trebuie să abolim (agenţia guvernamentală Immigration Customs Enforcement) dar până o facem trebuie să protejăm familiile imigrante de ICE".

Nixon a mai vorbit şi despre sistemul de justiţie, în special în legătură cu Weinstein şi numeroasele sale acuzaţii de agresiune sexuală cu care se confruntă în prezent şi care au ieşit la lumină în 2017.

"Nu putem avea două sisteme de justiţie, unul pentru oameni ca Harvey Weinstein, care este acuzat de infracţiuni grave dar pentru că are un milion de dolari a ieşit în câteva ore", a spus Nixon. "Avem un alt sistem de justiţie pentru tineri ca Kalief Browder, care a fost acuzat că a furat un rucsac şi care a petrecut trei ani pe Insula Rikers (complex de instituţii corecţionale din New York)".

Rose McGowan, una dintre actriţele care îl acuză pe producătorul de la Hollywood Harvey Weinstein de viol, a vorbit de asemenea la festival. "Nu cred că există o cale corectă de a da afară un violator, m-am confruntat cu un tip diferit de persoană care intra în camere şi viola".

Weinstein şi avocaţii săi au negat de nenumărate ori acuzaţiile făcute de McGowan şi ale altor actriţe de la Hollywood care au lucrat cu el.