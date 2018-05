Hora Bucovinei. Parada costumelor traditionale in Frasin - FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 12-13 mai, Consiliul Judetean Suceava organizeaza cea de-a zecea editie a Horei Bucovinei, la Frasin, in Tabara Bucsoaia. Reporterii BZI va transmit imagini live de la eveniment. Duminica au urcat pe scena ansambluri si cantareti din Basarabia, Nordul Bucovinei, Transilvania, dar si Ansamblul Profesionist „Ciprian Porumbescu”. Evenimentul a debutat cu parada portului popular, iar cu ocazia acestui eveniment se va pune in evidenta hora traditionala de alta data. Ziua de duminica ii va avea ca invitati pe Tudores Ungureanu si Grupul „Stefan Voda” din Chisinau, Grupul folcloric „Dor Bucovinean” din Cernauti si Dumitru Dobrican si „Dantausii”, din Grosi, Maramures. ...