Horațiu Malaele și Adrian Lustig fac din nou echipa pentru a aduce pe ecrane povestea lui Luca

Actorul și regizorul Horațiu Mălăele și scenaristul Adrian Lustig fac din nou echipă, pentru a aduce pe ecrane povestea lui Luca, un tânăr expat întors în țară după două decenii de absență, interpretat de actorul Istvan Teglas, arată un comunicat, potrivit Mediafax.

În regia lui Horațiu Mălăele, "Luca" este o poveste orientată spre publicul larg, îmbinând elemente de thriller, comedie și aventură, arată realizatorii.

Din distribuție fac parte Istvan Teglas, Andi Vasluianu, Mădălina Craiu, Horațiu Mălăele, Rodica Mandache, Liana Mărgineanu, Bogdan Mălăele, Giulia Nahmany și mulți alții.

Filmările au loc în perioada 5 septembrie - 4 octombrie, în București și Buftea, iar "Luca" este o coproducție Fundația Teatru Contemporan și Movie Production Entertainment.

Producători sunt Adrian Lustig și Cristina Dobrițoiu.

Horațiu Mălăiele s-a născut la 1 august 1952, în Târgu Jiu. A învățat la Liceul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu și a avut prima expoziție personală de desene la Casa de cultură din oraș, în clasa a 12-a. Intenționa să urmeze Institutul de Arte Plastice din Capitală, dar a absolvit, în 1975, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, la clasa profesorului Octavian Cotescu. Din 1982 a regizat spectacole de teatru, ca "O sărbătoare princiară", de Theodor Mazilu, "Puricele", de Georges Faydeau, "Carlo contra Carlo", de Paul Ioachim, pentru care a obținut premiul Festivalului Comediei Românești, în 1994. A debutat în cinematografie în anul 1974, cu filmul "Muntele ascuns". A regizat "Nunta mută", în 2008, și "Funeralii fericite", în 2013, ambele pe scenarii semnate de Adrian Lustig.

Istvan Teglas este actor al Teatrului Național București. A jucat în spectacole în regia lui Alexander Morfov, Radu Afrim, Mihai Măniuțiu, Dragoș Galgoțiu, Felix Alexa, David Doiashvili. Spectacolele în care joacă pot fi văzute la Teatrul Odeon, Teatrul Metropolis, ARCUB, Apollo. A participat în multe proiecte de teatru-dans, printre care unele inițiate de Gigi Căciuleanu, Vava Ștefănescu, Răzvan Mazilu, Florin Fieroiu. În afara țării a colaborat în două spectacole, "Poonarc" - în coregrafia lui Yoshiko Chuma, la New York, și "Travellers" - în coregrafia lui Salome Schneebeli, la Zurich, Elveția.

Mădălina Craiu şi-a finalizat studiile la UNATC în 2013, la clasa profesorului Adrian Titieni, și a făcut un master la clasa profesorului Gelu Colceag. A debutat în scurtmetrajul "Blu", în regia lui Nicolae Constantin Tănase. De atunci a jucat într-un număr semnificativ de scurtmetraje, a apărut în două lungmetraje și are un rol important în producția HBO "Umbre". În prezent joacă la Teatru Godot din București, în "Paravan", "Două telefoane" și "All new people", în regia lui Matei Lucaci Grunberg, și la Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Balcescu, în "Steaua fără nume", în regia lui Victor Ioan Frunză.