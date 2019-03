Horia Andreescu in doua concerte extraordinare la Iasi pe 15 si 16 martie

Horia Andreescu WEB Foto Virgil Oprina PANA5731 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dirijorul Horia Andreescu va sustine doua concerte extraordinare in aceasta saptamana la Iasi. In primul rand este vorba despre continuarea integralei Brahms-Schumann pe care si-a propus-o alaturi de Orchestra Filarmonicii „Moldova” din Iasi in aceasta stagiune, dupa ce in sezonul anterior a realizat ambitioasa integrala Beethoven. In seara de 15 martie, de la ora 19, in al cincilea episod al Integralei concertelor si simfoniilor de Brahms si Schumann, inclus in stagiunea 2018-2019 a Filarmonicii „Moldova” din Iasi, Horia Andreescu va dirija Concertul pentru pian si orchestra in la minor, op. 54 de Robert Schumann, cu pianista Alina Bercu si Simfo ...