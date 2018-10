Horia Brenciu s-a destainuit. “Credeam ca sunt buricul pamantului”

Horia Brenciu a trecut prin momente dureroase, de singuratate, in perioada cand, dintr-o data, nu a mai aparut la TV.

Horia Brenciu este prezent in industria showbiz-ului autohton de foarte multi ani. A fost prezentator de televiziune, dupa care s-a lansat in muzica si a devenit jurat la diverse emisiuni muzicale.

Horia Brenciu a traversat o perioada foarte grea in urma cu ani, atunci cand brusc a disparut de pe micile ecrane, dupa ce se bucurase de foarte mare succes.

Intr-un interviu, artistul a facut dezvaluiri despre momentele in care s-a simtit singur.

“Lucrul asta mi s-a intamplat si in urma cu 15 ani, cand credeam ca sunt buricul pamantului, cand credeam ca sunt, efectiv, adulat. Eu nu-mi mai dadeam seama de nimic si, brusc, talpile mele se desprindeau de pamant. Dupa aceea, cand televiziunile nu au mai avut nevoie de mine, in urma cu 14-15 ani, m-am intrebat de ce nu am pretuit clipa, de ce mi-am batut joc de ea.

Au existat multe momente cand nu mai voiam sa ma intalnesc cu reporterii, eram obosit. Dar n-ai dreptul, ti-ai asumat viata publica, asuma-ti faptul ca reporterii sunt interesati de tine si ca oamenii vor sa stie ce face Brenciu. Atunci nu vedeam lucrurile din perspectiva asta. Continutul pe care tu trebuie sa-l livrezi oamenilor trebuie sa se ridice la asteptarile lor. In mana lor este telecomanda. Trebuie sa fii cat mai real pentru ca oamenii sa se regaseasca in ceea ce zici.

Am rezistat 25 de ani pentru ca am vrut sa fac ceva eu, nu am fost legat de televiziune. Daca esti legat de televiziune o sa pici, pentru ca televiziunea, la un moment dat, o sa-ti spuna ca are pe cineva mai fresh, mai interesant. Atunci intri in depresie. Pe vremea mea, cand prezentam „Robingo“, in fiecare saptamana, timp de cinci ani, primeam saci de scrisori. Asta este marea problema de destabilizare emotionala. Iti spui: „Sunt iubit!“. Oamenii din fata ta te slefuiesc sa fii din ce in ce mai bun”, a declarat Horia Brenciu.



Artistul a facut declaratii si despre regretele pe care le are.

“Am regrete. Dar si regretele ma anima, ma fac sa devin un om mai bun in viitor. Daca am regrete, ele nu fac decat sa devina fermentul urmatoarelor mele aventuri. Regret ca nu am invatat bine ungureste. Bunica mea, Berta, s-a nascut in Miercurea Ciuc. Mama stia ungureste. Uneori imi vin din cand in cand niste cuvinte, pe care probabil le-am auzit in copilarie, si nu imi dau seama de unde le stiu. Regret ca nu am invatat mai multe limbi straine, ca nu am studiat mai multe instrumente si regret ca nu am fost mai deschis si transant cu oamenii pe care i-am cunoscut de-a lungul vremii”, a incheiat Horia Brenciu.

