Horia Georgescu, dezvaluiri explozive, dupa audierea in Comisia SIPA: 'Primeam foarte multe sesizari de la SRI, chiar si cu persoane publice'

Fostul şef al Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a declarat marţi, după audierea din Comisia privind clarificarea aspectelor ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie, că, în cazul sesizării cu privire la o posibilă incompatibilitate a preşedintelui Klaus Iohannis, agenţia a fost sesizată în mod legal. De asemenea, acesta a spus că între ANI şi SRI exista o relaţie instituţională, afirmând că se primeau "foarte multe” sesizări de la serviciu.

"A fost o discuţie în calitatea mea de membru în comisia de studiere a arhivei SIPA, mai ales raportat la documentul care a fost întocmit de această comisie în care am lucrat pe parcursul anului 2007 şi 2008. Am dat explicaţii, am dat anumite detalii şi am încercat să răspund membrilor comisiei la toate întrebările pe care mi le-au pus”, a declarat Horia Georgescu la finalul audierii din comisia SIPA.

El a spus că discuţiile din cadrul audierii au fost cu privire la incidentele pe care le-a identificat în raportul prezentat ministrului Justiţiei.

"Sunt aspecte ce au un anumit grad de confidenţialitate. Repet, în special referitoare la incidentele pe care le-am identificat şi le-am consemnat în acel raport şi pe care le-am înaintat ministrului Justiţiei, cu propuneri de sesizare ale unor instituţii abilitate, care puteau lămuri acele situaţii”, a continuat acesta.

Întrebat dacă acele instituţii abilitate au fost sesizate vreodată, Georgescu a afirmat: "Eu nu am cunoştinţă, pentru că am plecat ulterior din minister. Am văzut o declaraţie publică a fostului ministru (al Justiţiei - n.r.), Cătălin Predoiu, care a spus că a înaintat secretariatului CSAT acel document”.

De asemenea, Georgescu a declarat, referitor la sesizarea primită de ANI privind o posibilă incompatibilitate a preşedintelui Klaus Iohannis, că sesizarea a fost făcută de SRI în mod legal.

"Nu vreau să fac comentarii referitoare la acest aspect. Sesizarea a fost înaintată de către SRI agenţiei care a procesat-o conform prevederilor legale (...) ANI a fost sesizată în mod legal”, a adăugat el.

De asemenea, Horia Georgescu a spus că nu poate spune cât de des sesiza SRI Agenţia, dar se făceau „foarte multe” şi erau vizate şi persoane publice.

“Nu aş putea să fac o cuantificare exactă, dar primeam foarte multe sesizări (...) Da, au fost sesizări cu persoane publice”, potrivit acestuia.

Fostul şef al ANI a spus că discuţiile pe care le-a avut cu George Maior în acea perioadă au fost „punctuale”, iar acest aspect a fost clarificat în comisia SRI.

„Am declarat în faţa comisiei SRI anumite aspecte ce ţin de acest lucru şi nu vreau să comentez mai departe. Am avut discuţii punctuale pe dosare cu domnul fost director al SRI, George Maior (...) Era uzual, având în vedere că exista un protocol interinstituţional între ANI şi SRI. Asta era infrastructura instituţională sub care comunicam. Vreau să spun acest lucru şi să îl repet: ANI era sesizată oficial. Noi nu puteam decât săprocedăm legal şi să eplicăm legea cu privire la aceste cazuri”, a mai afirmat Horia Georgescu.

Întrebat de ce nu declanşa ANI procedurile legale şi aştepta informările de la SRI, acesta a spus: „ANI nu aştepta numai informări de la SRI. ANI era sesizată în mod oficial de către persoane fizice sau juridice. SRI era una din entităţile care formula informări către ANI”.

Georgescu spune că informările „conţineau informaţii şi date cu privire la mai multe persoane”.

”Categoriile de persoane erau multiple. Fie din diverse funcţii publice, fie aleşi, o categorie foarte largă”, conchide el, potrivit News.ro.