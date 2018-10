Horia Sabo a decis! "Pleaca 8 jucatori!"

Horia Sabo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Esecul suferit in fata lui FC Hermannstadt (0-2), dar mai ales evolutia modesta a lui Poli, a fost un soc pentru finantatorul clubului, Horia Sabo. "E un rezultat neasteptat. Inca sunt daramat, trebuie sa recunosc. Jucatorii mi s-au parut fara vlaga, fara inspiratie, fara curaj. Au banii la zi, conditii de top, dar parca nu vor sa ia acesti bani", a comentat omul de afaceri baimarean pentru Gazeta Sporturilor, vizibil dezamagit. 25 DIN 33 Sabo a decis sa ia masuri, dar nu impotriva antrenorului Flavius Stoican: "Are in continuare toata increderea mea". Aceia care vor plati vor fi jucatorii: "Cine nu se incadreaza in standardele noastre de performanta va pleca. Absolut toti au avu ...