Horia Tecau, in semifinale la Cincinnati

Juventus Torino a castigat primul joc din noul sezon de fotbal din Italia, Serie A, un meci extrem de complicat, 3-2 la Chievo, cu un gol decisiv care a venit in prelungirile partidei.

Simona Halep o poate intalni in marea finala a turneului WTA de la Cincinnati pe Kiki Bertens din Olanda, daca isi va castiga si ea jocul din careul de asi al competitiei din Ohio.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au pus punct relației în urmă cu aproximativ două luni, însă au rămas prieteni, de dragul fiicei lor, Natalia Sofia. Recent, cei doi și micuța au fost într-o vacanță. Nu s-au fotografiat împreună, dar au publicat imagini cu ei din aceeași locație, alături de fiica lor. După ce s-au întors […] The post Mesajul lui Victor Slav după vacanța petrecută alături de Bianca Drăgușanu și fiica lor. “Nimenu nu vine să…” appeared first on Cancan.ro.