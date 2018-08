Horia Tecau si-a lansat si donat cartea Viata in ritm de tenis la US Open, la evenimentul Kids Day (galerie foto)

Fericit să împărtășesc modul în care am învățat despre disciplină, respect, munca în echipă, curaj, încrederea de sine, gestionarea înfrângerilor...și multe altele, toate prin experiența mea din tenis.

Jucătorul constănțean de tenis Horia Tecău și-a lansat și donat cartea pe care a scris-o pentru copii, „Viața în ritm de tenis”, la evenimentul Kids Day de la turneul american de Mare Șlem US Open.Cărțile care au ajuns în SUA au fost traduse în limba engleză, „Life is like a tennis game”, iar pe Instagram mesajul lui Horia a fost: