Horoscop 10 - 16 septembrie. Ce zodii beneficiaza de puterea lui Marte in Varsator. Marti, 11 septembrie Marte intra in varsator unde va sta pana pe 15 noiembrie. Marte a intrat prima data in Varsator in acest an pe 17 mai dar pentru ca Marte a fost retrograd in aceasta vara. Acest Marte retrograd a fost dificil in mod special, dar ne-a adus rezolutii finale pe anumite aspecte ale vietii noastre ce trebuiau clarificate. Ne vom da seama la un moment dat ce a insemnat Marte retrograd pentru noi si drumul nostru de evolutie. Marte conduce energia, actiunea, pasiunea, initiativa, felul in care te impui in lume dar automat si impulsurile noastre animalice, dandu-ne tendinta spre agresiune, furie si salba ...