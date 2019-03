Horoscop 12 martie 2019. Declaratie de dragoste si un conflict mai vechi

Horoscop 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop 12 martie 2019. O zi cu multe sanse de castig pentru nativi. Cu multa munca, dedicare si pasiune, s-ar putea sa avansati in plan profesional mai repede decat v-ati putea imagina. Daca in afaceri lucrurile stau bine, astrologii vin cu vesti bune si in dragoste, unde unii nativi isi vor gasi in sfarsit sufletul pereche. Horoscop 12 martie 2019 Berbec Berbecii sunt sfatuiti de astrologi sa isi caute noi repere. Luati in considerare schimbarea jobului sau a partenerului de viata. Conteaza mult psihicul vostru, air daca nu va simtiti bine in anumite imprejurari, eliberati-va. Nu ramaneti captivi in situatii neplacute. S-ar putea ca un vechi prieten sa va arate loialitate si bunatate. Cine ...