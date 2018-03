Horoscop 13 martie - Care sunt zodiile norocoase, dar cele ghinioniste?

Horoscop 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Berbec Impasul care apare azi pe neasteptate in planurile tale te dezarmeaza pe moment, dar nu pentru mult timp. Esti constient ca nimic nu se va rezolva de la sine, de aceea te ambitionezi sa lupti cu aceste obstacole si sa nu le lasi sa puna stapanire si pe tine. Bravo, dai dovada de tenacitate si de curaj exact acolo unde altii ar fi clacat cel mai repede, semn ca pe tine nu te opreste o piedica oarecare. Descoperi in tine resurse de energie care te vor ajuta sa repari situatia foarte repede si sa mergi mai departe mandru de tine! Taur Incearca sa te descurci singur in proiectul la care lucrezi, pentru ca nu e recomandabil sa spui tuturor ce ai de gand sa faci. Cineva ar putea sa-ti fure ideile ...