Horoscop 13 octombrie - Se anunta schimbari majore pentru doua zodii, mai ales in viata sentimentala

Horoscop 13 octombrie 2018 BERBEC Nimeresti intr-un mediu foarte placut, in care planeaza armonia si buna intelegere. Mai rar ai parte de asemenea anturaj atat de compatibil cu tine, deci fa tot posibilul sa te integrezi in acest spatiu si sa fii ca si ceilalti: calm, amabil, placut, amuzant! Este exact locul in care te vei relaxa cel mai bine, considera-l o evadare din cotidian, din acele locuri tensionate si triste, deci profita de aceasta ocazie de a te alatura lor. Nici nu credeai ca mai exista oameni atat de relaxati si cu un tonus atat de bun, si, daca te alaturi lor, te molipsesti si tu de buna dispozitie. Alaturi de ei, uiti de orice probleme si redescoperi pacea interioara si exterioara oglindita ...