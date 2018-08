Horoscop 14 august 2018. Idila secreta, bani multi si o inșelaciune

Sfanta Maria Mare, 15 august. Ce NUME se sarbatoresc MIERCURI? Sfanta Maria 2018. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica în 15 august, de Sfânta Maria. Citește mai departe...

LIVE Romanii sunt din nou in strada: "Puteti sa ne orbiti, ca noi tot va vedem" Contestatarii Guvernului au iesit din nou in strada, luni, incepand cu ora 19:00, pentru a patra zi consecutiv. Protestele au loc atat in Bucuresti, cat si in alte orase ale tarii.

Vesti de ultima ora despre Carina Turcan, femeia acuzata in Rusia de spionaj Carina Ţurcan, acuzată în Rusia de spionaj în favoarea României, afirmă, într-un interviu, că nu a avut acces la secrete ale statului rus, exprimând speranţa că va avea parte de un proces deschis, relatează portalul Citește mai departe...

LIVE Liga 1: Dinamo - Viitorul 1-0 Urmariti acum, in direct pe site-ul Ziare.com, ultima partida din cadrul etapei a 4-a a Ligii 1, dintre Dinamo si Viitorul.

Alex Velea, marturisiri despre Antonia: ”Nu ma așteptam niciodata sa am o femeie care sa ma iubeasca in halul asta” Alex Velea și Antonia formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Iar atunci când vine vorba despre mama copiilor săi, artistul se înmoaie pe loc. (Promotiile zilei la monitoare) Fără doar și poate, Alex Velea o iubește pe Antonia mai presus de orice. Iar cu fiecare ocazie pe care o are, îndrăgitul […] The post Alex Velea, mărturisiri despre Antonia: ”Nu mă așteptam niciodată să am o femeie care să mă iubească în halul ăsta” appeared first on Cancan.ro.

Ultimele vești despre pilotul supraviețuitor al accidentului aerian de la Suceava Starea de sănătate a pilotului Sorin Bochiş, rănit în accidentul aviatic produs pe 4 august la Frătăuţii Vechi, în judeţul Suceava, s-a agravat. Pacientul este, potrivit medicilor, în comă profundă. „Starea s-a înrăutăţit în ultimele 24 de ore, pacientul este în comă profundă. Reacţiile sale sunt extrem de slabe, este mai grav din punct vedere […] The post Ultimele vești despre pilotul supraviețuitor al accidentului aerian de la Suceava appeared first on Cancan.ro.

A patra zi de proteste: Oamenii au iesit din nou in Piata Victoriei Protestatarii s-au adunat şi în această seară în faţa Guvernului, în urma unei convocări făcute pe Facebook. ”Cei care o ...

Accident teribil cu fanii echipei Barcelona Sporting Club! 12 morți și 30 de raniți 12 persoane și-au pierdut viața și alte 30 au fost rănite într-un accident petrecut în Ecuador. În autocar se aflau fanii echipei Barcelona Sporting Club, echipă din prima ligă. Fanii călătoreau din oraşul andin Cuenca (sudul ţării) către Guayaquil (sud-vest), oraş de coastă în care îşi are sediul clubul Barcelona, după ce au asistat la […] The post Accident teribil cu fanii echipei Barcelona Sporting Club! 12 morți și 30 de răniți appeared first on Cancan.ro.

Trafic restrictionat in fata Guvernului. A patra zi de proteste in Piata Victoriei Circulaţia a fost restricţionată, luni seară, pe Şoseaua Kiseleff, de la străzile Arhitect Ion Mincu şi Paris către statuia Aviatorilor, din cauza protestului contra Executivului, anunţă Brigada Rutieră a Capitalei.