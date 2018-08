Horoscop 15 august 2018. Capricornul are o zi excelenta pe toate planurile

horoscop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop miercuri, 15 august 2018. Se anunta o zi excelenta pentru Capricorni dar si pentru alte zodii ale horosocpului. Dupa-amiaza ziua se poate schimba radical in comparatie cu prima parte a acesteia. Iata ce spun astrele pentru fiecare zodie. Berbec In prima parte a zilei este posibil sa fiti cam visator si sa aveti tendinta sa neglijati problemele importante pe care le aveti de rezolvat. Nu este momentul sa incepeti noi activitati, pentru ca deciziile pe care le luati s-ar putea sa fie gresite. Profitati de ajutorul pe care vi-l ofera o persoana apropiata!. Taur Talentul dumneavoastra creativ este apreciat in societate. Va recomandam sa profitati de acest context favorabil pentru rezolvarea ...