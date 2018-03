Horoscop 16 martie 2018. Ziua de vineri aduce necazuri pentru doua zodii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop 16 martie 2018. O zodie nu se simte vineri in apele ei, in timp ce o alta zodie trebuie sa iti foloseasca talentul de a manipula. Citeste horoscopul pentru fiecare semn zodiacal. Berbec – Horoscop 16 martie 2018 Daca te rupi un pic de situatia in care te simti blocat, vei reusi sa vezi lucrurile detasat, ca intr-o imagine de ansamblu foarte clara. Imagineaza-ti ca esti un vultur care se inalta deasupra tuturor si, de acolo de sus, vede exact cum stau lucrurile: de unde vin, incotro pot merge, practic se deschide o paleta larga de posibilitati pe care, de la nivelul solului, n-o poti vedea. Ca atare ofera-ti aceasta sansa de a te ridica deasupra hopurilor actuale pentru a descoperi ca dincolo de piedica ce te ...