HOROSCOP 17 martie: Cea mai productiva sambata de pana acum in care nativii vor reusi tot ce isi propun

Horoscopul zilei de 17 Martie 2018. Luna Noua - conjunctia Soare-Luna marcheaza inceputul unui nou ciclu de viata si anunta un nou inceput in orice domeniu. Ziua va fi una extrem de productiva. Horoscop 17 Martie 2018 BERBEC Nu mai pune la suflet tot ceea ti se spune. Nu toti din jurul tau iti vor binele si ar trebui sa fii constienta de acest lucru. Daca tu simti sa faci ceva, fa exact ceea ce iti doresti, fara sa tii cont de parerile celor din jurul tau. Indiferent de cat de apropiati ti-ar fi, tu esti singura capabila sa hotarasca ce este cel mai bine pentru tine. Horoscop 17 Martie 2018 TAUR Investeste in tot ceea ce iti doresti, dar fa-o doar in momentul in care esti sigura de profitabilitate. Nu l ...