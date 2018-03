Horoscop 2 martie 2018. Balantele sufera din cauza tensiunilor din relatie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop 2 martie 2018. A doua zi de primavara vine cu noutati pentru zodii. Se anunta schimbari importante in viata unor nativi, in timp ce altii trebuie sa faca fata unor tensiuni. Citeste horoscopul zilnic pentru zodia ta! Berbec Ai o stare de neliniste interioara care te poate face sa iei decizii pripite. Gandeste-te bine inainte sa faci schimbari radicale in viata ta. Sfat: Nu te lasa influentat de starea de moment! Numarul norocos al zilei: 22. Taur Este momentul prielnic pentru a concretiza planurile facute mai demult. Concentreaza-te pe ce este cu adevarat important si nu lasa distractiile sa te abata din drum. Sfat: Pastreaza-ti calmul si analizeaza lucrurile la rece. Numarul norocos al zilei: 8. Gemeni In ultimu ...