Horoscop 20 iulie 2018. Rezolvarea unor probleme este esentiala

Horoscop 20 iulie 2018. Este momentul sa ne ocupam de activitati importante, in special de cele menite sa produca efecte pe termen scurt. Citeste horoscopul pentru fiecare semn zodiacal. BERBEC E vremea sa te eliberezi de o zona sumbra a amintirilor de odinioara, pentru ca ceea ce ai trait atunci, nu mai are nicio legatura cu prezentul. Inchide acel capitol odata pentru totdeauna, iarta si uita ce s-a intamplat, pentru ca acum nu mai conteaza absolut deloc ce lasi in urma, ci doar concluziile folositoare extrase din experientele respective. Concentreaza-te asupra viitorului, pentru ca ceea ce ai invatat candva are efecte benefice asupra noilor sensuri pe care mergi azi, fara a duce dupa tine, ca o ghiulea de picior, o amintire ...