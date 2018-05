HOROSCOP 20 mai 2018: Varsatorii se vor certa cu cei din familie. Afla ce rezerva astrele fiecarei zodii

Cat de tare e dadaca copiilor prințului William! Maria Teresa are pregatirea antitero și e maestra in arte marțiale Maria Teresa Turrion Borrallo este nimeni alta decât dădaca de origine spaniolă pe care Casa Regală a Marii Britanii a angajat-o să îi îngrijească pe copiii Prințului William și ai Ducesei Kate Middleton. Nu are figura și statura unei bone ca oricare alta. Maria Teresa iese din orice tipar! Ducele și ducesa de Cambdrige au […] The post Cât de tare e dădaca copiilor prințului William! Maria Teresa are pregătirea antitero și e maestră în arte marțiale appeared first on Cancan.ro.

Cristian Țopescu, implicat intr-un scandal cu un fost campion olimpic! Cristian Țopescu rămâne în amintirea cunoscuților, dar și a susținătorilor săi ca fiind un om integru și un comentator de execepție. De-a lungul carierei sale, a stat departe de scandaluri, însă, soarta nu a ținut la un moment dat cu el. Iar un fost campion olimpic la haltere a fost la un pas să-l dea […]

Cum arata vila de 1 milion de dolari din Las Vegas pe care Anamaria Prodan a primit-o cadou În perioada în care era măritată cu baschetablistul Tiberiu Dumitrescu, Anamaria Prodan și-a cumpărat o casă în Las Vegas, pe care a plătit 200.000 de dolari. Între timp, actualul soț, laurențiu Reghecampf, i-a făcut cadou o altă casă, tot în Las Vegas, însă mult mai scumpă. Prima locuintă pe care a deținut-o Anamaria Reghecampf în […]

TRAGEDIA aviatica din Cuba: Autoritatile cubaneze au confirmat ca bilantul accidentului aerian este de 110 morti | VIDEO Autorităţile cubaneze au confirmat că 110 persoane au murit, după ce un avion de pasageri de tip Boeing 737 s-a prăbuşit în apropierea aeroportului din Havana, principalul aeroport din Cuba, fiind cel mai grav incident aerian din Cuba în ultimii 30 de ani, relatează site-ul agenţiei Reuters.

Cat a costat, de fapt, rochia purtata de Meghan Markle la nunta regala Rochia de mireasă purtată de Megan Markle a costat 200.000 de lire sterline, iar materialul din care a fost confecționată, 78.000 de lire sterline, au scris jurnaliștii de la Daily Mail. Obiectivul a fost atins, pentru că protocolul Casei Regale arăta că rochia lui Meghan nu trebuie să fie mai scump ...

Jean-Michel Aulas: “Suporterii echipei Olympique Marseille au distrus stadionul". Ce sancțiuni va aplica UEFA Preşedintele clubului Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, a declarat că la finala Ligii Europei, disputată miercuri, pe stadionul din Lyon, suporterii echipei Marseille au distrus arena, în tribune găsindu-se chiar şi excremente, scrie news.ro.“Suporterii echipei Olympique Marseille au distrus stadio ...

Schimbari majore in legislatia rutiera! Toti soferii sunt vizati

DRPCIV a anuntat ca, de duminica, 20 mai ...

Start-Up Nation din acest an va avea un buget de 2 miliarde de lei. 10.000 de proiecte ar putea fi finantate Programul Start-Up Nation din acest an va avea un buget de 2 miliarde de lei, suficient pentru a finanţa 10.000 de proiecte, şi va începe după ce vor fi efectuate majoritatea plăţilor aferente ediţiei de anul trecut, a declarat, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Com ...