HOROSCOP 2018 DRAGOSTE. Bat clopotele de nunta pentru mai multe zodii

In a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie, Biserica crestin-ortodoxa il praznuieste pe SFANTUL Apostol Intaiul Mucenic si Arhimandrid STEFAN, condamnat la moarte in anul 33, de autoritatile iudaice, cel care a vestit si marturisit credinta in Hristos, deschizand drumul unui impresionant sir de martiri crestini, pedepsiti pentru credinta lor.