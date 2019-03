Horoscop 21 martie - Vesti coplesitoare in dragoste, pentru mai multe zodii

Horoscop 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vesti coplesitoare in dragoste, pentru mai multe zodii. Un secret iesit la iveala schimba complet atmosfera, iar situatia pare fara iesire. Se recomanda prudenta, in astfel de situatii delicate. Sub impulsul momentului se pot lua decizii definitive, dar gresite. Horoscop 21 martie 2019 Berbec Berbecii traiesc la intensitate maxima aceasta zi. O marturisire dramatica a persoanei iubite le da lumea peste cap si habar nu au cum sa reactioneze. Pe de o parte, admira sinceritatea, insa acest secret tulburator le da fiori si sentimentul ca totul s-a sfarsit. Nativii din zodia Berbec ar face bine sa nu reactioneze la cald. Situatia se va mai linisti spre seara. Horoscop 21 martie 2019 Taur Taurii sunt cu capul ...