Horoscop 23 februarie - Pentru cine ploua cu bani

Horoscop Berbec Ai grija cum te comporti azi intr-o imprejurare in care spiritul tau jucaus nu are ce cauta, altfel lasi o impresie gresita. Parca te-ai prezenta in fata unui juriu care asteapta de la tine idei inteligente, o comunicare eficienta si rationala, o atitudine de om serios care stie ce spune. Daca incepi sa faci glume cu cine nu trebuie, risti sa-ti strici imaginea de profesionist care cere azi sa iasa mai mult in evidenta, deci tine-ti sub control dorinta de distractie. Nu e locul ei aici! Taur Fii atent cum te porti azi in fata unui profesor sau superior care, daca nu e de acord cu atitudinea ta, are chiar puterea de a te sanctiona aspru. Nu ai dori sa atragi replici severe la adresa ta, ca atare t ...