Horoscop 23 martie 2018. Pestii pot intalni o persoana cu care sa formeze un cuplu

Horoscop 23 martie 2018. Intram intr-o perioada de recuperari, in care o sa le dam de capat problemelor mai vechi care ramasesera in aer si pe care, daca mercur nu era retrograd, ca acum, nu le mai puteam rezolva, le puneam cruce. Vibratia zilei este 5 si o sa avem curaj sa-nfruntam situatiile complicate. (BERBEC) Ati putea pleca intr-o excursie acolo unde-ati vrut cu ceva timp in urma si nu s-a putut, si-acum s-a ivit o noua ocazie. O sa puteti semna niste acte pentru care v-ati zbatut vreme indelungata si-abia acum vi se da ok-ul fara de care nu puteti avansa, nu va luati banii de care-aveti nevoie. (TAUR) O problema de sanatate o sa va cam sacaie si daca nu faceti nimic o sa va deranjeze de-a ...