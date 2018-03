Horoscop 24 martie - De maine, 3 zodii sunt ”lovite” de noroc!

Horoscop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); BERBEC Esti invitat sa te alaturi unei cauze desi nu simti ca interventia ta ar duce, din prima, acolo unde speri. Nu te teme sa incerci, considera-l doar un antrenament, experimentezi ceva inainte de a ajunge la rezultatele visate. Nimeni nu e reusit sa inventeze ceva de mare valoare dintr-o singura incercare, ca atare alatura-te acestui proiect fara a astepta vreo rasplata. E inca o incercare din atatea altele, dar care va pune o caramida in plus la experienta ta de viata. Tocmai pentru ca stii ca nu esti foarte bine pregatit sau nu ai experienta necesara, lucreaza ca voluntar, fara sa ceri bani sau alte merite. TAUR Chiar daca de multe ori preferi sa ramai in banca ta si sa-ti vezi de treaba de unul ...