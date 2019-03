Horoscop 25 martie - Zi complicata in dragoste, pentru unele zodii

Horoscop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Persoana iubita ar vrea sa transmita un mesaj important sau chiar sa-si marturiseasca secretele, doar ca nu e nimeni acolo sa o asculte. Ceva mai multa atentie ar face diferenta dintre o relatie sanatoasa si una care se destrama, incet dar sigur, sub ochii ambilor parteneri. Horoscop 25 martie 2019 Berbec Berbecii vor avea un inceput de saptamana delicat, pe plan sentimental. Relatia cu persoana iubita ar putea trece prin momente grele, din cauza lipsei de comunicare, iar rezolvarea situatiei pare din ce in ce mai indepartata. Cineva trebuie sa faca primul pas si sa-si arate slabiciunile. In astfel de cazuri se recomanda o iesire in aer liber sau la un restaurant linistit, sentimentele ies mai usor la iveal ...