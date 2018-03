Horoscop 26 martie 2018. Doua zodii trec prin evenimente de neuitat

Horoscop 26 martie 2018. Doua zodii au parte de evenimente unice. Se vor schimba multe lucruri in viata lor.

Horoscop 26 martie 2018. Zi grea pentru doua zodii

Berbec – Horoscop 26 martie 2018

Detii energia necesara chiar si pentru a te vindeca singur, totul e sa-ti privesti corpul cu o atitudine pozitiva si autoritara.

Cauta ceea ce nu-ti prieste si scoate din meniu toate aspectele defavorabile, dar fa-o cu severitate si, daca tot ai luat o decizie atat de drastica, tine-te de ea.

Daca nu respecti decizia luata, care poate avea efecte fantastice asupra organismului tau, practic incetinesti procesul vindecarii.

Ai un exemplu demn de urmat in fata si, daca acesta si-a recapatat sanatatea folosind aceasta reteta, merita sa o urmezi si tu intocmai, fara sa te abati de la reguli, chiar daca pot fi dure.

TAUR – Horoscop 26 martie 2018

Nu da vina pe cei dragi pentru nereusitele tale, pentru ca ei au facut tot ce le-a stat in putinta pentru a te sprijini, dar nu ai tinut cont de sfaturile lor.

Tu esti singurul responsabil pentru nivelul la care ai ajuns, ca atare nu-i impovara pe ei cu esecurile tale. Da, poti asculta acum ce au de spus, dar nici ei nu ar trebui sa te abordeze cu replici de genul ti-am spus eu, pentru ca e prea tarziu sa-ti mai faca reprosuri.

Stai de vorba cu ei in cel mai rational si lucid mod, pentru ca ai putea vedea prin ochii lor o alta viziune asupra problemei in care te afli, poate nu e prea tarziu sa-i asculti!

GEMENI – Horoscop 26 martie 2018

Calculeaza-ti banii de care dispui, pentru ca urmeaza o perioada plina de plati si facturi, si trebuie sa le gestionezi pe toate cu grija.

Vei face fata fara nicio problema tuturor cheltuielilor, chiar si celor neprevazute, ca atare o atitudine optimista si increzatoare va fi sursa gasirii solutiilor adecvate de natura financiara.

Spune-ti cu tarie si cu incredere ca banii vor aparea exact atunci cand vei avea nevoie si vei vedea ca gandul tau se materializeaza!

Daca il iei pe <> in brate, atunci energia aceasta va pune stapanire pe tine si banii se vor duce mult mai repede. Ba da, sunt bani!

RAC – Horoscop 26 martie 2018

Astepti semne clare de iubire de la cel drag, dar poate el nu stie sa arate concret ce simte, ci doar atat: simte.

Bucura-te de emotiile pe care le impartaseste alaturi de tine, nu-i cere sa vina mereu cu dovezi despre iubirea sa.

Vrea increderea ta neconditionata, pentru ca acelasi lucru iti ofera si el. Tu, insa, azi, consideri ca iubirea trebuie si demonstrata practic, palpabil, concret, fara putinta de tagada, de aceea vii la el cu daruri, cu servicii in favoarea sa, cu scrisori de amor, cu buchete de flori, cu tot felul de lucruri palpabile prin care vrei sa-i arati ce simti.

LEU- Horoscop 26 martie 2018

Daca odata a mers o anumita solutie, ea poate avea efecte bune si acum, deci priveste inapoi cu detasare si adu-ti aminte ce anume ai facut candva si mai incearca odata.

E un demers care a avut efecte pozitive atunci, deci merita sa-l repeti ori de cate ori este nevoie. Nu merita sa pierzi vremea cu alte experimente, cand ai la indemana o reteta de succes care a avut rezultate excelente.

Priveste inapoi, trece in revista pasii urmati si nu te abate de la o cale care a fost eficienta si altadata. Nu trebuie sa schimbi ceva ce a mers bine, ci doar sa repeti totul intocmai.

FECIOARA- Horoscop 26 martie 2018

Priveste-te pe tine insuti cu ceva mai multa intelegere, fara a-ti gasi doar defecte. Priveste-te prin ochii celor care tin la tine asa cum esti, pentru ca ei nu te judeca atat de aspru pe cat te judeci tu.

Gaseste-ti mai multe motive de lauda si apreciere, pentru ca sigur ai si cu ce te mandri, nu doar lucruri care nu-ti plac la tine.

Daca cineva, alaturi de tine, spune cat de frumos si bun esti, tu de ce ai fi de alta parere?

Iarta-ti greselile proprii si iubeste-te mai mult, asa cum esti, fara a cere permanent de la tine doar standarde maxime. Om esti si tu…

BALANTA- Horoscop 26 martie 2018

Parca ai fi nimerit intr-un mediu cu oameni ostili, care ti se opun cu incapatanare, orice le-ai spune. Nu le raspunde cu aceeasi moneda, intelege-i tu pe ei, pentru ca nu poti fi pe placul tuturor, intotdeauna.

E o problema de comunicare la mijloc, parca ati vorbi fiecare alta limba si e normal sa apara animozitati atat de mari cand nu gasiti terenul comun pe care sa va apropiati unii de altii.

Daca vezi ca nu te intelege nimeni, ramai zambitor si amabil, fara a te intersecta prea mult cu acestia. Lasa-i sa te cunoasca mai bine inainte de a emite si tu pretentii.

SCORPION- Horoscop 26 martie 2018

Daca te simti un pic derutat in situatia in care te afli si nu detii informatii foarte clare, invata sa ceri indrumare de la cei care pot face lumina in problema ta.

Nu le stii tu chiar pe toate si ai mereu ceva util de invatat doar prin simplul gest de a pune o intrebare.

Recunoaste sincer ca nu stii ce e de facut in acest punct si imediat vor aparea, de pretutindeni, si raspunsurile cele mai bune.

Nu e un semn de neputinta sau de lasitate sa spui nu stiu, ci ar fi mult mai rau sa ramai blocat intr-o imensa stare de confuzie sau iluzie, doar din jena de a intreba: ce sa fac? Exista alaturi de tine oameni intelepti dispusi sa te invete.

SAGETATOR- Horoscop 26 martie 2018

Atitudinea ta tonica, optimista, increzatoare e un exemplu demn de urmat de cei apatici si pesimisti.

Tu faci un pas in fata si arati tuturor ca nimic nu e atat de greu incat sa nu poata fi rezolvat, nimic nu e atat de trist incat sa merite sa-ti torni cenusa in cap, si prin aceasta atitudine atat de luminoasa, poti trage si pe altii dupa tine, in sus.

Sunt cateva persoane in preajma ta care l-au luat pe nu in brate si se plang intruna, dar au noroc de o prezenta ca a ta care le readuce si lor zambetul pe buze si speranta in suflet.

Mobilizeaza-i, ridica-le moralul, pentru ca iti vor fi recunoscatori pentru energia pe care le-o insufli!

CAPRICORN- Horoscop 26 martie 2018

Nimeni nu e perfect, iar oamenii cu care intri in contact au si ei defectele lor. Nu trebuie nici sa-i judeci, nici sa-i dai la o parte pentru ca nu se ridica la nivelul standardelor morale dupa care te ghidezi.

Asa sunt oamenii: un bun prieten poate fi, cu altii, un mare mincinos, un coleg inteligent poate fi, in afara serviciului, foarte agresiv, persoana iubita pe care tu o invalui intr-o aura divina poate fi un mare fricos…

Dar tu ii iubesti si ii accepti pe toti asa cum sunt. Si ei, la urma urmelor, te plac asa cum esti cu adevarat fara a incerca sa te schimbe.

Cea mai mare dovada de iubire fata de ceilalti e sa-i tolerezi cu defectele si imperfectiunile lor.

VARSATOR- Horoscop 26 martie 2018

Iti doresti enorm o schimbare in viata ta. Perfect: primul pas pentru a o obtine, e s-o ceri: de sus, de la astre, de la Dumnezeu, sau din interiorul tau, nu conteaza neaparat directia!

Nimeni nu va suna la usa ta sa te intrebe daca nu cumva doresti cutare lucru, ci tot ce obtii in viata vine doar chemat, doar invitat, doar atras cu gandul.

Detii toate resursele necesare pentru a primi tot ce ai nevoie, iar acesta e momentul cel mai bun din an pentru a incepe sa-ti faci ordine prin ganduri si dorinte.

Aseaza-le pe toate pe o lista si emite-le in eter: cineva acolo sus le aude! Indrazneste deci sa chemi spre tine ceea ce visezi!

PESTI- Horoscop 26 martie 2018

Renunta pentru o zi la orice grija si la orice frica, si comporta-te ca un copil liber, care nu stie nici ce probleme exista pe lume, nici ce-i aduce viitorul.

El doar de bucura de gustul dulce al bomboanelor si de jucariile sale cu o atitudine naiv de optimista, dar care se va dovedi a fi potrivita si in cazul tau.

Fii convins ca si in cele mai tensionate momente cineva are grija de tine, te protejeaza, te sustine, fie ca vezi concret sau nu acel ajutor minunat, deci bazeaza-te pe asta si zambeste larg! Stiind ca cineva te iubeste orice ar fi, nu-i asa ca deja ai abandonat toate grijile?

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.