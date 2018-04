Horoscop 3 aprilie - Nativii care au cel mai mare noroc astazi

Horoscop 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Berbec Iei taurul de coarne si iti exprimi deschis o parere desi toata lumea se asteapta la tine la o reactie timida sau la un accept tacit, fara a avea curajul raspunderii. De data aceasta ii uimesti pe toti cu atitudinea ta ferma, aratand ca ai ceva de spus si ca vrei ca parerea ta sa fie respectata. Profita de acest curtaj fantastic de a te exprima liber, pentru a iesi in fata sau pentru a te prezenta in fata unei comisii menite sa dea o nota pentru prestarea ta. Pregateste-te sufleteste si spune clar ce gandesti! Taur Ai mare noroc astazi! Desi te cam joci cu riscul – dar de obicei, n-o faci – urmarile propriilor tale neglijente nu se vad, de parca ai fi protejat de o aripa nevazuta. Fac ...