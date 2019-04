Horoscop 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zi cu emotii intense pentru unele zodii. Marturisiri tulburatoare ale persoanei iubite, dar si gesturi care par inexplicabile, spulbera ceea ce parea a fi o dragoste ideala. Nu este totul, pierdut, insa. Momentul de sinceritate ar putea reprezenta un nou inceput, pentru ambii parteneri. Horoscop 3 aprilie 2019 Berbec Berbecii ar face bine sa trateze persoana iubita cu multa intelegere, chiar daca aceasta are un comportament exagerat. Uneori emotiile devin atat de puternice, incat ies la suprafata in cel mai bizar mod. Nu este nimeni de vina pentru acest episod. Ba chiar s-ar putea ca rabufnirea sa faca bine relatiei, dupa ce problemele ascunse sub pres sunt puse in discutie si-si gasesc o rezolvare. ...