Horoscop 3 august: Marire salariala pentru o zodie

Horoscop 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); HOROSCOP 3 AUGUST 2018 BERBEC Ai alaturi de tine oameni care au deplina incredere in tine si care te sustin in ceea ce faci, iar sprijinul acestora este foarte stimulativ pentru a da tot ce ai mai bun in tine. E cu totul altceva sa faci echipa cu persoane mature, serioase, care, cand promit ceva, chiar duc la indeplinire, si ca sa nu-i dezamagesti incerci sa te comporti si tu ireprosabil. Sunteti cu totii implicati intr-un proiect cu miza mare, din care se poate castiga ceva important – faima, bani, pozitie, recunoastere – deci nu trebuie sa faci nimic la voia intamplarii, ci cu maxim simt de raspundere! HOROSCOP 3 AUGUST 2018 TAUR Ai ajuns intr-un punct mort al unei actiuni de unde nu se mai ...