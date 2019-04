Horoscop 4 aprilie - Momente furtunoase in dragoste, pentru unele zodii

Horoscop 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente furtunoase in dragoste, pentru unele zodii. Intreaga relatie pare ca atarna de un fir de ata, iar fiecare cuvant conteaza. Chiar daca doare, lucrurile trebuie spuse pana la capat, cu sinceritate. Horoscop 4 aprilie 2019 Berbec Berbecii nu au voie sa fie tristi pentru ca problemele, ce par a fi coplesitoare, exista doar in mintea lor. In realitate, lucrurile sunt cu mult mai simple si nici pe departe atat de dramatice. Nativii din Berbec ar putea profita de cateva momente petrecute in liniste pentru a afla de ce sunt atat de ingandurati. Si o discutie cu un membru apropiat al familiei ar ajuta. Nu cauta solutii complicate. Cateva ore de somn si o masa buna va schimba complet atmosfera. Horos ...