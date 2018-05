Horoscop 4 mai: Zi norocoasa pentru 4 zodii

Horoscop 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop Berbec 4 mai 2018 Nu te simti bine in mediul in care te afli azi, ci gandul tau e in cu totul alta parte. Daca ar depinde de tine, ai fugi din acel loc in care planeaza boala, tristetea, saracia, pentru ca te influenteaza negativ mult prea tare, incat iti va strica si tie ziua. Esti o fire impresionabila, ca atare povestile celor din jur – care vad in tine o ureche buna de ascultat sau un umar bun de plans – te vor atinge rapid la coarda sensibila. Nu ai nevoie de asa ceva, pentru ca ai si tu propriile tale probleme, ca atare nu trebuie sa accepti sa te impovareze si cu ale lor. Iesi din acest mediu! Horoscop Taur 4 mai 2018 Te simti ciudat in pielea ta, avand mereu impresia ca cei ...