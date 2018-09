Horoscop 4 septembrie: Zodiile care scapa de ghinion astazi

Horoscop 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop 4 septembrie 2018 BERBEC Iesi din mediile in care planeaza ostilitatea, agresivitatea de orice natura sau un spirit de competitie folosit gresit, pentru ca nu prea ii vei face fata! Fii cu mare bagare de seama in discutiile aprinse pe care le porti azi cu un adversar, pentru ca lucrurile ar putea ajunge intr-un punct critic, din care nu va iesi nimic bun. Ori scandalul ajunge la cote alarmante, ori descoperi, cu aceasta ocazie, cata invidie sau rautate este in celalalt, dar fa tot posibilul sa nu pici in capcana energiilor negative declansate de rivalul tau, pentru ca nervii nu vor scoate din tine ce ai mai bun, ci ii vei da apa la moara acestuia. Horoscop 4 septembrie 2018 TAUR Iubirea poate fi, ...