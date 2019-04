Horoscop 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In dragoste fiecare gest conteaza. O vor simti pe propria piele unele zodii, care vor fi nevoite sa accepte consecintele propriilor decizii, fie ca le convine sau nu. Pentru cei care au fost ceva mai "linistiti", vin clipe senine altaturi de persoana iubita si cei dragi, dar si unele vesti bune pe plan profesional. Horoscop 5 aprilie 2019 Berbec Berbecii ar putea trece prin momente dificile, atat la serviciu cat si in viata personala. Nu este deloc o zi potrivita pentru conversatii decisive, asadar o solutie buna, chiar daca nu tocmai onorabila, este de a amana raspunsurile transante. Explica-le clar celor din jur ca nu au intrat zilele in sac, iar problemele pot fi rezolvate si maine. Res ...