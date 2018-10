Horoscop 5 octombrie 2018. Varsatorii sunt foarte obosiți, iar Sagetatorii au parte de acțiune

In provincialismul sau, dl Tudorel Toader crede ca toata lumea este foarte proasta si fiind atat de proasta inghite orice minciuna, sforarie si smecherie a domniei sale.

Ultima paradă de 23 august a fost și prima care s-a ținut în fața actualei Case Radio, cea care, dacă regimul ar fi rămas la frâiele țării, urma să devină Muzeul Național al României Socialiste. Până la 23 August 1989, paradele de Ziua Națională se ținuseră fie în Piața Aviatorilor, fie pe stadionul 23 August. […]